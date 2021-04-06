Еще четверо рязанцев скончались от коронавируса

Общее число заражений достигло 26 622. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 50 случаев коронавируса. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 26 622. За сутки вылечились 55 пациентов, всего 24 701. За сутки умерли 4 человека, всего 387.

В России за сутки выявили 8 328 случаев заражения, всего 4 597 868. За сутки выздоровели 8 902 пациента, всего 4 220 035. Скончались 389 человек, всего 101 106.