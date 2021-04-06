Электрика из Путятинского района накажут за ребенка, которого ударило током

Инцидент произошел 11 мая 2020 года в селе Унгор. 12-летний мальчик забрался на влажное после дождя дерево и получил удар током от электроустановки, стоящей рядом.

Мастера бригады по эксплуатации распределительных сетей из Путятинского района накажут за пострадавшего подростка. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 11 мая 2020 года в селе Унгор. 12-летний мальчик забрался на влажное после дождя дерево и получил удар током от электроустановки, стоящей рядом.

В отношении мастера бригады возбудили уголовное дело о халатности по части 1 статьи 293 УК. По версии следствия, он «допустил возможность контактирования токоведущих частей электроустановки с ветвями деревьев».

Мужчина полностью признал вину, материалы направили в суд.