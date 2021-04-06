Электрика из Путятинского района накажут за ребенка, которого ударило током
Инцидент произошел 11 мая 2020 года в селе Унгор. 12-летний мальчик забрался на влажное после дождя дерево и получил удар током от электроустановки, стоящей рядом.
Мастера бригады по эксплуатации распределительных сетей из Путятинского района накажут за пострадавшего подростка. Об этом сообщил
Инцидент произошел 11 мая 2020 года в селе Унгор. 12-летний мальчик забрался на влажное после дождя дерево и получил удар током от электроустановки, стоящей рядом.
В отношении мастера бригады возбудили уголовное дело о халатности по части 1 статьи 293 УК. По версии следствия, он «допустил возможность контактирования токоведущих частей электроустановки с ветвями деревьев».
Мужчина полностью признал вину, материалы направили в суд.
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