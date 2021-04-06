\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
Срд, 07
10°
Чтв, 08
ЦБ USD 76.38 -0.23 07/04
ЦБ EUR 90.18 0.18 07/04
Нал. USD 76.70 / 77.70 16:14
Нал. EUR 90.80 / 91.80 16:14
Новости
Публикации
Вовремя распознать онкологию
Онкология — всегда очень тяжелый и страшный диагноз. Ра...
8 часов назад
760
Завлекали флаерами и подарками. В Рязанской области снова появились об...
Рязанские пайщики «Сберегательных финансов» написали за...
2 апреля 18:36
4 902
Какое количество баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ соответств...
В текущем году порядок определения минимального количес...
2 апреля 15:58
2 877
Ремонт придется узаконить. При каких условиях перепланировку нужно сог...
После большого ремонта в квартире могут произойти измен...
1 апреля 14:54
3 930
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Электрика из Путятинского района накажут за ребенка, которого ударило током
Инцидент произошел 11 мая 2020 года в селе Унгор. 12-летний мальчик забрался на влажное после дождя дерево и получил удар током от электроустановки, стоящей рядом.

Мастера бригады по эксплуатации распределительных сетей из Путятинского района накажут за пострадавшего подростка. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 11 мая 2020 года в селе Унгор. 12-летний мальчик забрался на влажное после дождя дерево и получил удар током от электроустановки, стоящей рядом.

В отношении мастера бригады возбудили уголовное дело о халатности по части 1 статьи 293 УК. По версии следствия, он «допустил возможность контактирования токоведущих частей электроустановки с ветвями деревьев».

Мужчина полностью признал вину, материалы направили в суд.

Фото ru.depositphotos.com