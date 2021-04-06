Эксперт назвала три способа выхода из кредитного долга

Независимый финансовый советник Наталья Смирнова рассказала в интервью радио Sputnik, как можно избавиться от долгов по кредиту. По ее словам, выбраться из «долговой ямы» можно тремя способами.

Независимый финансовый советник Наталья Смирнова рассказала в интервью радио Sputnik , как можно избавиться от долгов по кредиту. По ее словам, выбраться из «долговой ямы» можно тремя способами.

Для начала Смирнова посоветовала оценить перспективы на 6-12 месяцев. Если за это время найти денег даже теоретически невозможно, лучше подумать о процедуре банкротства.

Эксперт назвала этот вариант «крайним» и предупредила, что у него есть значительный минус — после банкротства придется на несколько лет забыть о новых кредитах, о карьерном росте и самостоятельных бизнес-проектах.

Второй вариант менее радикальный, считает финансовый советник. Речь идет о кредитных каникулах. «Если ситуация может выправиться в ближайшие 6-12 месяцев, или у семьи есть хоть какое-то имущество, которое можно продать, то до первой просрочки по кредиту надо идти в банк и договариваться о кредитных каникулах», — сказала она.

По мнению Смирновой, третий вариант подойдет тем, у кого нет особых проблем с погашением кредита, но есть желание снизить ежемесячные платежи. Таким людям можно попытаться сделать рефинансирование — перекредитоваться под меньший процент.