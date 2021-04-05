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Жителям Рязанской области при покупке смартфона доступно мобильное приложение «Почты России»
В прошлом году приложение «Почты» вошло в список социально значимых приложений, которые Минцифры рекомендует устанавливать на смартфоны. Все приложения из этого списка войдут в агрегатор Минцифры Applist, который и предложит устанавливать приложение.

Жителям Рязанской области при покупке смартфона доступно мобильное приложение «Почты России». Покупатели новых смартфонов смогут устанавливать мобильное приложение «Почты России» при первом запуске устройства и сразу начинать пользоваться сервисами.

В прошлом году приложение «Почты» вошло в список социально значимых приложений, которые Минцифры рекомендует устанавливать на смартфоны. Все приложения из этого списка войдут в агрегатор Минцифры Applist, который и предложит устанавливать приложение.

В организации рассказали, что мобильное приложение «Почты России» открывает полноценный доступ к цифровым сервисам компании, которые экономят время клиентов и делают обслуживание более удобным. В приложении можно отследить отправления, оформить быстрое получение отправлений по электронной подписи без паспорта, оформить предоплаченные посылки для сдачи без очереди, вызвать курьера, купить товары на маркетплейсе, получить актуальную информацию о работе отделений и многое другое.

В марте 2021 года количество уникальных пользователей приложения «Почты России» (MAU) составляло 5,6 млн человек, пользователи оценивают его на 4.8 баллов из 5.

Чаще всего клиенты «Почты» пользуются в приложении услугой по предзаполнению посылок, которая существенно экономит время. С ее помощью клиент может самостоятельно оформить и оплатить посылку и без очереди сдать ее в отделении. В 2020 году этой услугой пользовались на 24% чаще, чем годом ранее.

В 2020 году «Почта России» значительно увеличила функционал приложения и создала ряд дистанционных сервисов, которые оказались чрезвычайно востребованными в пандемию. Появилась возможность оформить в приложении доставку заказов из почтовых отделений на дом. За 2020 год курьеры и почтальоны почты доставили на дом 1,5 млн интернет-заказов из почтовых отделений, около 1 млн доставок клиенты оформили через приложение Почты. Также появилась возможность отправлять посылки по номеру телефона. На сегодняшний день услугой воспользовалось уже более 1 млн человек.