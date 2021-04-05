\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 05
Втр, 06
Срд, 07
ЦБ USD 76.61 0.54 06/04
ЦБ EUR 90 0.41 06/04
Нал. USD 75.90 / 76.80 09:59
Нал. EUR 89.30 / 90.50 17:41
Новости
Публикации
Завлекали флаерами и подарками. В Рязанской области снова появились об...
Рязанские пайщики «Сберегательных финансов» написали за...
2 апреля 18:36
4 294
Какое количество баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ соответств...
В текущем году порядок определения минимального количес...
2 апреля 15:58
2 295
Ремонт придется узаконить. При каких условиях перепланировку нужно сог...
После большого ремонта в квартире могут произойти измен...
1 апреля 14:54
3 360
Почти три тысячи рязанских семей выбрали видеонаблюдение от «Ростелеко...
Количество рязанских пользователей услуги «Видеонаблюде...
1 апреля 12:19
2 741
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Житель Новомичуринска разбил женщине лицо ножкой от детской кроватки
Потерпевшая обратилась в больницу с ранами на лице и лбу, синяками, опухшими глазами, один из которых не открывался. Полиция проводит проверку.

Житель Новомичуринска избил женщину. Об этом пишет издательство «Пресса».

Известно, что сожители поругались в субботу, 3 апреля, когда выпивали вместе с другом. Гость заступился за женщину и предотвратил драку.

Но в воскресенье, 4 апреля, мужчина снова выпил и разозлился. Он взял ножку от детской кроватки и набросился на сожительницу. Потерпевшая обратилась в больницу с ранами на лице и лбу, синяками, опухшими глазами, один из которых не открывался.

Полиция проводит проверку.