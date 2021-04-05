Житель Новомичуринска разбил женщине лицо ножкой от детской кроватки

Потерпевшая обратилась в больницу с ранами на лице и лбу, синяками, опухшими глазами, один из которых не открывался. Полиция проводит проверку.

Житель Новомичуринска избил женщину. Об этом пишет издательство «Пресса».

Известно, что сожители поругались в субботу, 3 апреля, когда выпивали вместе с другом. Гость заступился за женщину и предотвратил драку.

Но в воскресенье, 4 апреля, мужчина снова выпил и разозлился. Он взял ножку от детской кроватки и набросился на сожительницу. Потерпевшая обратилась в больницу с ранами на лице и лбу, синяками, опухшими глазами, один из которых не открывался.

Полиция проводит проверку.