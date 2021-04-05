За выходные в Рязанской области задержали 33 пьяных водителей

В пятницу и выходные, 2-4 апреля, в Рязанской области проводили рейды. Полицейские задержали 33 пьяных водителей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В пятницу и выходные, 2-4 апреля, в Рязанской области проводили рейды. Полицейские задержали 33 пьяных водителей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

26 человек попались автоинспекторам впервые, двое отказались пройти алкотест, еще пятеро сели за руль нетрезвыми повторно. Последним грозит наказание по статье 264.1 УК.

За время рейдов водители автобусов нарушили ПДД 12 раз, пешеходы — 86 раз, мотоциклисты — 3 раза. 280 водителей наказали за сильную «тонировку», в 16 машинах неправильно перевозили детей.