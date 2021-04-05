Вступил в силу приговор в отношении бывшей сотрудницы рязанских приставов

С февраля 2017 по февраль 2018 года обвиняемая похитила с депозитного сета судебных приставов более 400 тысяч рублей. Она перечисляла деньги на банковские счета подставных лиц, которые фактически не являлись сторонами по исполнительным производствам.

Вступил в силу приговор в отношении бывшей сотрудницы отдела судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району. Ее признали виновной в мошенничестве, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

С февраля 2017 по февраль 2018 года обвиняемая похитила с депозитного сета судебных приставов более 400 тысяч рублей. Она перечисляла деньги на банковские счета подставных лиц, которые фактически не являлись сторонами по исполнительным производствам.

Преступления пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.

Женщина не признала себя виновной во время расследования уголовного дела, но доказательства позволили изобличить ее.

Ей назначили два года в колонии общего режима.

«Определением Рязанского областного суда осужденной на 4 месяца снижен срок наказания в виде лишения свободы, в остальной части приговор Московского районного суда оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.