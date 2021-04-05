Во вторник в Рязанской области потеплеет до +13 градусов

По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Во вторник, 6 апреля, в Рязанской области потеплеет. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -2, +3 градуса; днем +8, +13 градусов.