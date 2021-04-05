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В Воронежской области спустя два месяца нашли тело девятилетнего утонувшего мальчика
Тело нашли в 250 метрах от места, где ребенка видели в последний раз. Видимых повреждений на нем не нашли. Тело направили на экспертизу.

В Воронежской области спустя почти два месяца нашли тело девятилетнего Артема, который провалился под лед на реке Тихая Сосна. Мертвого мальчика на поверхности водоема обнаружили местные жители, сообщили «Вести Воронеж».

По предварительной информации, тело нашли в 250 метрах от места, где ребенка видели в последний раз.

Видимых повреждений на нем не нашли. Тело направили на экспертизу.

Мальчик утонул 7 февраля в Острогожском районе. Четверо детей пошли погулять на берег реки. Мальчики вышли на лед, двое из них провалились. Одного удалось вытащить, второго унесло течением.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование продолжается.

Фото «Спасатели Воронежской области»