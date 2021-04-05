В Воронежской области спустя два месяца нашли тело девятилетнего утонувшего мальчика

Тело нашли в 250 метрах от места, где ребенка видели в последний раз. Видимых повреждений на нем не нашли. Тело направили на экспертизу.

В Воронежской области спустя почти два месяца нашли тело девятилетнего Артема, который провалился под лед на реке Тихая Сосна. Мертвого мальчика на поверхности водоема обнаружили местные жители, сообщили « Вести Воронеж ».

По предварительной информации, тело нашли в 250 метрах от места, где ребенка видели в последний раз.

Видимых повреждений на нем не нашли. Тело направили на экспертизу.

Мальчик утонул 7 февраля в Острогожском районе. Четверо детей пошли погулять на берег реки. Мальчики вышли на лед, двое из них провалились. Одного удалось вытащить, второго унесло течением.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование продолжается.