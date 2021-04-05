В Ухоловском районе обнаружили труп мужчины

4 апреля местные жители видели мужчину пьяным. Следователи проводят проверку, тело отвезли в морг.

В понедельник, 5 апреля, в одном из частных домов села Богородицкое Ухоловского района обнаружили труп мужчины. Об этом пишет «КП-Рязань» со ссылкой на следком.

Известно, что тело хозяина дома лежало на полу в зале. Видимых следов криминального характера смерти на нем не обнаружили. Следователи проводят проверку, тело отвезли в морг.

По данным издания, 4 апреля местные жители видели мужчину пьяным. У него не было жены и детей, а также официальной работы.