В сквере у Рязанского кремля открыли туалеты

Туалеты установили здесь к проекту «Рязань — Новогодняя столица» и закрыли, как только их испортили вандалы. Позже закрытые кабинки власти объясняли коронавирусными ограничениями.

В Новослободском сквере около Рязанского кремля открыли общественные туалеты. Об этом рассказала экскурсовод Ксения Паначаева.

Туалеты установили здесь к проекту «Рязань — Новогодняя столица» и закрыли, как только их испортили вандалы. Позже закрытые кабинки власти объясняли коронавирусными ограничениями.

«Когда я написала на странице губернатора, что туризм — это еще и удовлетворение базовых потребностей человека, началось шевеление. Мне ответили с аккаунта администрации города и пообещали открыть туалеты к 1 апреля. Честно говоря, я была уверена, что этого не произойдет», — призналась экскурсовод.

Однако 1 апреля туалеты действительно открыли, в кабинках работают свет и вода, есть туалетная бумага.

«В общем, рязанцы и гости города, пользуйтесь, пока есть эта возможность и на туалеты снова не нападут мифические вандалы или еще какая-либо неприятная хворь», — заключила Паначаева.