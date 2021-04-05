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В Шацком районе 79-летний мужчина чуть не зарезал жену бритвой
В тот момент, когда мужчина брился, жена попросила его поправить завернувшийся ковер, так как об него можно споткнуться и упасть. Он грубо ей ответил, чтобы она это сделала сама. Между супругами завязалась ссора.

В Шацком районе 79-летний мужчина чуть не зарезал жену бритвой. Об этом пишет ИД «Пресса».

Заявление от жительница Казачьей Слободы 1944 года рождения поступило в марте. Женщина сообщила, что муж грозился ее убить.

Выяснилось, что между супругами произошла ссора.

В тот момент, когда мужчина брился, жена попросила его поправить завернувшийся ковер, так как об него можно споткнуться и упасть.

Он грубо ей ответил, чтобы она это сделала сама.

Между супругами завязалась ссора.

«По его словам, у него закончилось терпение, и он стал кричать, что убьет ее. Потом подбежал и бритвой ранил шею. Затем начал избивать. Каким-то образом женщина вырвалась и убежала из дома. При опросе подозреваемый от своей вины не отказался, признался, что угрожал жене убийством и нанес ей телесные повреждения, что в поступке своем раскаивается», — рассказала дознаватель Шацкой полиции Юлия Колупаева.

Возбуждено уголовное дело по статье 19 части 1 (угроза убийством). Оно находится в производстве.