В Рязанской области в ДТП попал подросток на мотоцикле

16-летний подросток при начале движения с обочины не убедился в безопасности маневра и столкнулся с иномаркой под управлением 53-летней жительницы поселка Сараи. Подросток получил травмы.

В субботу, 3 апреля, в Сараевском районе столкнулись мотоцикл и Chevrolet Aveo. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло около 17:35 на 54-м километре дороги «Сапожок — Сараи — Борец».

16-летний подросток при начале движения с обочины не убедился в безопасности маневра и столкнулся с иномаркой под управлением 53-летней жительницы поселка Сараи.

Подросток получил травмы. Позже выяснилось, что у него нет «прав», а мотоцикл не зарегистрирован.

Проводится проверка.