В Рязанской области разыскивают 49-летнего мужчину
Жителя Кораблинского района разыскивают из-за долга по алиментам. Задолженность составила 143 тысячи рублей.
Приставы разыскивают в Рязанской области Цуцарева Олега Владимировича 1971 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
Жителя Кораблинского района разыскивают из-за долга по алиментам. Задолженность составила 143 тысячи рублей.
Он не выплачивает алименты на несовершеннолетнего сына 2003 года рождения.
Ранее мужчина проживал в селе Ключ Кораблинского района. Должника не смогли найти по месту жительства и регистрации. На связь с приставами он не выходит.
Всех, кому известно о мужчине, попросили обращаться по телефону