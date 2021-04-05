В Рязанской области разыскивают 49-летнего мужчину

Жителя Кораблинского района разыскивают из-за долга по алиментам. Задолженность составила 143 тысячи рублей.

Приставы разыскивают в Рязанской области Цуцарева Олега Владимировича 1971 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Жителя Кораблинского района разыскивают из-за долга по алиментам. Задолженность составила 143 тысячи рублей.

Он не выплачивает алименты на несовершеннолетнего сына 2003 года рождения.

Ранее мужчина проживал в селе Ключ Кораблинского района. Должника не смогли найти по месту жительства и регистрации. На связь с приставами он не выходит.