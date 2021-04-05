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В России введут новый способ фиксации скорости автомобилей
Скорость на магистралях начнут снижать при сложных дорожных условиях, таких как низкая видимость или гололедица. Для этого появилась технология, включающая динамические дорожные знаки и схему комплексов фиксации. Система уже тестируется.

В России начали тестировать новый способ фиксации скорости автомобилей. Разработчики комплексов предложили использовать динамические дорожные знаки, а нарушения контролировать автоматически, передает Autonews.

Скорость на магистралях начнут снижать при сложных дорожных условиях, таких как низкая видимость или гололедица. Для этого появилась технология, включающая динамические дорожные знаки и схему комплексов фиксации. Система уже тестируется.

Сейчас о непогоде водителям напоминают стационарные дорожные знаки, которые сопровождают таблички с изображением грозовых туч. Превышение рекомендуемой скорости согласно ПДД никак не наказывается.

Новые знаки позволят корректировать информацию об ограничении скорости в зависимости от изменения погоды, выводя ее на электронное табло.