В России ужесточили наказание за оскорбление ветеранов

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за реабилитацию нацизма в сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах, унижение их чести и достоинства гражданам может грозить уголовное наказание до пяти лет лишения свободы.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за реабилитацию нацизма в сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах, унижение их чести и достоинства гражданам может грозить уголовное наказание до пяти лет лишения свободы. Закон опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, совершенные публично, грозит штраф до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет, либо принудительные работы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если нарушение совершит лицо с использованием служебного положения, группа лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета, штраф составит от 2 до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до пяти лет, либо будут грозить принудительные работы на пять лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок, либо лишение свободы на пять лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на этот же срок.

За распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, что значит осквернение символов воинской славы России либо оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, штраф достигнет до 3 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет, либо будут грозить обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если нарушение совершит группа лиц по сговору или через СМИ и интернет, наказание составит до 5 миллионов рублей штрафа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.