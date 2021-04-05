\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 05
Втр, 06
Срд, 07
ЦБ USD 76.61 0.54 06/04
ЦБ EUR 90 0.41 06/04
Нал. USD 75.90 / 76.80 09:59
Нал. EUR 89.30 / 90.50 17:41
Новости
Публикации
Завлекали флаерами и подарками. В Рязанской области снова появились об...
Рязанские пайщики «Сберегательных финансов» написали за...
2 апреля 18:36
4 294
Какое количество баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ соответств...
В текущем году порядок определения минимального количес...
2 апреля 15:58
2 295
Ремонт придется узаконить. При каких условиях перепланировку нужно сог...
После большого ремонта в квартире могут произойти измен...
1 апреля 14:54
3 360
Почти три тысячи рязанских семей выбрали видеонаблюдение от «Ростелеко...
Количество рязанских пользователей услуги «Видеонаблюде...
1 апреля 12:19
2 741
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В МВД назвали условия выдачи россиянам электронных паспортов
Отмечается, что документы начнут выдавать в Москве с 1 декабря 2021 года, в регионах — не позднее 1 июля 2023 года. Число выдаваемых паспортов будет зависеть от количества граждан, желающих их получить.

В МВД назвали детали выдачи россиянам электронных паспортов в виде пластиковой карточки с электронным носителем информации (ПЭН). Об этом сообщил RT.

Отмечается, что документы начнут выдавать в Москве с 1 декабря 2021 года, в регионах — не позднее 1 июля 2023 года.

Число выдаваемых паспортов будет зависеть от количества граждан, желающих их получить. Отмечается, что на начальном этапе число составит не менее 100 тысяч.

Выдавать документы будут добровольно гражданам с 14 лет

«С юридической точки зрения ПЭН будет приравнен по статусу к действующим бумажным паспортам, иметь повышенные средства защиты, в том числе криптографические», — добавили в ведомстве.

При выдаче необходимо будет цифровое изображение гражданина и сканирование отпечатков пальцев. В остальном процедура будет схожа с обычной.

На микросхеме паспорта будут содержаться персональные и биометрические данные гражданина и по желанию владельца — его электронная подпись. Предполагается, что в те государства, в которые сейчас можно въезжать по внутреннему паспорту, можно будет въезжать и по ПЭН.