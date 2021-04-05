В МВД назвали условия выдачи россиянам электронных паспортов

Отмечается, что документы начнут выдавать в Москве с 1 декабря 2021 года, в регионах — не позднее 1 июля 2023 года. Число выдаваемых паспортов будет зависеть от количества граждан, желающих их получить.

В МВД назвали детали выдачи россиянам электронных паспортов в виде пластиковой карточки с электронным носителем информации (ПЭН). Об этом сообщил RT .

Отмечается, что документы начнут выдавать в Москве с 1 декабря 2021 года, в регионах — не позднее 1 июля 2023 года.

Число выдаваемых паспортов будет зависеть от количества граждан, желающих их получить. Отмечается, что на начальном этапе число составит не менее 100 тысяч.

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«С юридической точки зрения ПЭН будет приравнен по статусу к действующим бумажным паспортам, иметь повышенные средства защиты, в том числе криптографические», — добавили в ведомстве.

При выдаче необходимо будет цифровое изображение гражданина и сканирование отпечатков пальцев. В остальном процедура будет схожа с обычной.

На микросхеме паспорта будут содержаться персональные и биометрические данные гражданина и по желанию владельца — его электронная подпись. Предполагается, что в те государства, в которые сейчас можно въезжать по внутреннему паспорту, можно будет въезжать и по ПЭН.