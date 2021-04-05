В Минобороны рассказали, освобождает ли коронавирус от службы в армии

Главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко рассказал, освобождает ли коронавирус от службы в армии. Его слова приводит
По его словам, заболевание коронавирусом не освобождает полностью от призыва в армию. После лечения и при отсутствии признаком осложнения призывник снова годен.
Если молодого человека признают годным, его направят на сборный пункт, где он должен еще раз пройти медицинский осмотр. Если у призывника диагностируют коронавирус, то отправят на лечения.
«После выздоровления, если нет никаких осложнений, он опять становится кандидатом на призыв в Вооруженные силы», — сообщил Дацко.
Дацко отметил, что осложнения после коронавируса могут стать причиной полного освобождения от службы. Также он добавил, что врачи-клиницисты оперативно научились лечить этот недуг, предотвращать тяжелые осложнения.
Дацко подчеркнул, что процессы изучает мировое сообщество и по мере появления новой информации могут измениться руководящие документы.