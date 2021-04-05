\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 05
Втр, 06
Срд, 07
10°
ЦБ USD 76.07 0.26 03/04
ЦБ EUR 89.59 0.64 03/04
Нал. USD 76.30 / 77.15 10:13
Нал. EUR 89.70 / 90.30 10:13
Новости
Коронавирус
Публикации
Завлекали флаерами и подарками. В Рязанской области снова появились об...
Рязанские пайщики «Сберегательных финансов» написали за...
2 апреля 18:36
4 010
Какое количество баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ соответств...
В текущем году порядок определения минимального количес...
2 апреля 15:58
2 035
Ремонт придется узаконить. При каких условиях перепланировку нужно сог...
После большого ремонта в квартире могут произойти измен...
1 апреля 14:54
3 110
Почти три тысячи рязанских семей выбрали видеонаблюдение от «Ростелеко...
Количество рязанских пользователей услуги «Видеонаблюде...
1 апреля 12:19
2 492
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Минобороны рассказали, освобождает ли коронавирус от службы в армии
Заболевание коронавирусом не освобождает полностью от призыва в армию. После лечения и при отсутствии признаком осложнения призывник снова годен.

Главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко рассказал, освобождает ли коронавирус от службы в армии. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, заболевание коронавирусом не освобождает полностью от призыва в армию. После лечения и при отсутствии признаком осложнения призывник снова годен.

Если молодого человека признают годным, его направят на сборный пункт, где он должен еще раз пройти медицинский осмотр. Если у призывника диагностируют коронавирус, то отправят на лечения.

«После выздоровления, если нет никаких осложнений, он опять становится кандидатом на призыв в Вооруженные силы», — сообщил Дацко.

Дацко отметил, что осложнения после коронавируса могут стать причиной полного освобождения от службы. Также он добавил, что врачи-клиницисты оперативно научились лечить этот недуг, предотвращать тяжелые осложнения.

Дацко подчеркнул, что процессы изучает мировое сообщество и по мере появления новой информации могут измениться руководящие документы.