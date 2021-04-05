В марте в Рязанской области родились Святослав и Ярослава
Чаще всего мальчиков называли Максим, Александр. Девочек — Виктория, Полина.
В марте в Рязанской области родились Святослав и Ярослава. Об этом сообщило Главное управление ЗАГС.
Чаще всего мальчиков называли Максим, Александр, Артем, Михаил, Матвей, Илья, Егор, Тимофей. Девочек — Виктория, Полина, Анна, София, Александра, Ева, Ксения, Василиса, Мария.
Среди редких имен мальчиков — Аким, Гордей, Григорий, Наум, Тихон, Ян, Святослав, Симеон. Девочкам давали редкие имена Аглая, Антонина, Виолетта, Влада, Марта, Николь, Нонна, Паулина, Ярослава.
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