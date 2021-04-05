В АТОР спрогнозировали, когда россияне смогут попасть в Европу

В АТОР отметили, что «пока ситуация там далека от нормализации». Также там добавили, что открытие Европы частично связано для туристов с вакцинацией.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что российские туристы могут попасть в Европу не раньше осени. Об этом она рассказала в интервью газете « Известия ».

По ее словам, все зависит от ситуации. Она отметила, что «пока ситуация там далека от нормализации».

«Оптимистичный прогноз по открытию — осень, пессимистичный — начало 2022 года», — рассказала Ломидзе.

Специалист добавила, что открытие Европы частично связано для туристов с вакцинацией. При этом, она отметила, что Израиль почти полностью провакцинировался, но пока закрыт для туризма.

Ломидзе добавила, что туристы ждут открытия стран Юго-Восточной Азии.

По словам главы АТОР, для полноценного отдыха они будут открыты для россиян только осенью или зимой. Специалист отметила, что Таиланд, Вьетнам, Индонезия «активно работают над разными инструментами, чтобы начать принимать иностранных туристов». Она предположила, что страны могут отменить карантин к лету.

«Но нужно понимать, что, во-первых, летом там не сезон. А во-вторых, у нас по-прежнему нет прямого авиасообщения, а на перекладных добираться довольно дорого», — добавила директор АТОР.