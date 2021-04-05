Уголовное дело рязанской строительной компании передали в суд

С марта 2017 года по май 2018 года 38-летний руководитель фирмы заключил договоры с восьмерыми жителями области на строительство частных домов. Заказчики полностью оплатили работы на общую суму более 7 миллионов 300 тысяч рублей, но их дома так и не построили.

Уголовное дело о мошенничестве в отношении рязанской строительной компании передали в суд. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что с марта 2017 года по май 2018 года 38-летний руководитель фирмы заключил договоры с восьмерыми жителями области на строительство частных домов. Заказчики полностью оплатили работы на общую суму более 7 миллионов 300 тысяч рублей, но их дома так и не построили.

Кроме того, злоумышленник обманул 47-летнюю женщину, у которой арендовал помещение для офиса. Он наладил с рязанкой отношения и стал оформлять на ее имя крупные кредиты, а также несколько раз брал у женщины в долг. Деньги в размере 1 млн 100 тысяч мужчина потерпевшей не вернул.

Оказалось, что раньше подозреваемого уже судили. На этот раз в отношении него возбудили уголовное дело по части 2, части 3 и части 4 статьи 159 УК. Для мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.