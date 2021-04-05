Трое свидетелей по делу Ефремова предстанут перед судом

В суд защита Евремова пригласила двух мужчин, которые якобы видели за рулем внедорожника не актера, а кого-то другого. Они утверждали в суде, что сам Ефремов стоял рядом с машиной.

Трое свидетелей по делу Ефремова предстанут перед судом по даче заведомо ложных показаний. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк .

Ранее сообщалось, что в суд защита Евремова пригласила двух мужчин, которые якобы видели за рулем внедорожника не актера, а кого-то другого. Они утверждали в суде, что сам Ефремов стоял рядом с машиной. Еще один свидетель защиты утверждал, что до ДТП он якобы видел на заднем сиденье Jeep незнакомого ему мужчину, а за рулем — никого не видел.

По даче заведомо ложных показаний возбудили три уголовных дела.

Их направили в суд для рассмотрения по существу.

По словам Ирины Волк, всем фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Трое свидетелей не признают вину в даче ложных показаний.

Напомним, Ефремова осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.