Стартовал первый региональный хоккейный турнир «Кубок памяти Козырева»

Хоккеисты экспериментального дивизиона «Любитель 50+" встретятся на одной арене, чтобы выявить сильнейших. Всего же в рамках турнира на лед выйдут около 200 спортсменов. Игры будут проходить на протяжении месяца, в выходные дни.

С 3 по 25 апреля в новой спортивной школе «Айсберг» стартовал первый региональный хоккейный турнир «Кубок памяти Козырева», в котором принимают участие ао команд. В церемонии открытия приняли участие: министр физической культуры и спорта Владислав Фролов, директор спортивной школы «Айсберг» Павел Гамзин, директор рязанского филиала «АльфаСтрахование» Елена Романова (генеральный партнер турнира), президент Федерации хоккея Рязанской области Олег Смирнов.

Обращаясь к присутствующим Владислав Фролов поздравил участников со стартом соревнований, подчеркнув: «Вы сегодня являетесь образцом для подражания молодежи, на своем примере показываете, как важно вести здоровый образ жизни и заниматься физической культурой и спортом».

Министр поздравил cудью международной категории, судью-инспектора континентальной хоккейной лиги Виктора Губернаторова с прошедшим юбилеем и вручил ему ведомственную награду от министерства физической культуры и спорта Рязанской области.

После символического вбрасывания, которое провела Елена Романова, команды вступили в борьбу за медали.

Данный турнир, который пройдет под эгидой Ночной хоккейной лиги, является уникальным.

Хоккеисты экспериментального дивизиона «Любитель 50+" встретятся на одной арене, чтобы выявить сильнейших. Всего же в рамках турнира на лед выйдут около 200 спортсменов. Игры будут проходить на протяжении месяца, в выходные дни.

Результаты первого тура: «Спасск» — «Дядьково» — 3:1 (1:0; 1:1; 1:0).

Первую шайбу турнира забросил Андрей Наумов.

Справка

Вся жизнь Сергея Сергеевича Козырева была неразрывно связана со спортом. В январе 1964 года он дебютировал в официальном матче чемпионата Советского Союза по хоккею в рядах рязанского «Станкостроителя». Во время службы в армии играл в хоккей в чемпионате Москвы. В Рязани возглавлял спортклуб «Электрон», а в 70-е годы прошлого века начал судейскую карьеру. Козырев в итоге стал судьёй республиканской категории. Последние годы Сергей Козырев постоянно работал за судейским столиком на матчах ХК «Рязань». Был главным судьей Ночной хоккейной лиги в Рязанской области.