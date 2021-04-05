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Специалисты «Рязаньэнерго» устранили скачки напряжения в электросети в селе Папушево Спасского района
Работа с потребителями электроэнергии в Рязанской области организована электросетевой компанией с эффективной двусторонней связью в круглосуточном режиме. После обращения жителей села Папущево специалисты филиала «Рязаньэнерго» проверили обращения на перепады напряжения во всем населенном пункте.

Специалисты «Рязаньэнерго» устранили скачки напряжения в электросети в селе Папушево Спасского района. Энергетики отреагировали на жалобу жителей на перепады напряжения и провели необходимые работы, а также дали ответы на волнующие потребителей вопросы.

Работа с потребителями электроэнергии в Рязанской области организована электросетевой компанией с эффективной двусторонней связью в круглосуточном режиме. После обращения жителей села Папущево специалисты филиала «Рязаньэнерго» проверили обращения на перепады напряжения во всем населенном пункте.

«В селе Папущево нашими специалистами провели работы, по итогам которых установленный прибор контроля качества поступающей электроэнергии не зафиксировал отклонений в нормативных показателях. Устранены обнаруженные причины скачков напряжения, все необходимые профилактические мероприятия будут проводится в плановом порядке», — подчеркнул Сергей Котенев, заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго».