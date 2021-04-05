Сорокина потеряла две строчки в медиарейтинге ЦФО

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

В марте глава администрации Рязани Елена Сорокина потеряла две строчки в медиарейтинге глав ЦФО. Рейтинг составила компания «Медиалогия».

Глава города Юлия Рокотянская заняла 23 строчку в списке, потеряв четыре позиции.

Лидерами списка оказались глава Калуги Дмитрий Денисов, глава Воронежа Вадим Кстенин и глава Ярославля Владимир Волков.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 50 тысяч СМИ.