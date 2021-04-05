Сорокина поручила провести генуборку в Рязани до 1 мая

На этой неделе дирекции благоустройства дали задание помыть тротуары и ограждения в городе. Также в Рязани уберут остановки и вывезут мусор.

Мэр Рязани Елена Сорокина поручила руководителям структурных подразделений провести в Рязани генуборку до 1 мая. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

На этой неделе дирекции благоустройства дали задание помыть тротуары и ограждения в городе.

«В частности, будет очищено самое большое разделительное ограждение на Московском шоссе», — отмечается в сообщении.

Также в городе уберут остановки и вывезут мусор. Субботники в Рязани запланированы на 10, 17 и 24 апреля.