Скопинец заподозрил жену в неверности и чуть не убил ее

Житель Скопина чуть не убил свою 35-летнюю жену. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Житель Скопина чуть не убил свою 35-летнюю жену. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что мужчина выпивал дома. Когда супруга вернулась с прогулки, он заявил, что женщина ему изменила.

«Жена отрицала аморальное поведение и упрекнула мужа в злоупотреблении спиртным», — говорится в сообщении. Разозлившись, мужчина стал угрожать супруге убийством и попытался ее задушить. Потерпевшей удалось вызвать полицию.

В отношении скопинца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК. Ранее его уже судили за причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством.