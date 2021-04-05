Рыбки в дворовой луже, половодье и достижения рязанцев. Главные новости выходных, 3-4 апреля

В первые выходные апреля началась настоящая весна: с таянием снега, перепадами температур и половодьем. Происходили и трагические события, и курьезы. Вспомним, что случилось за эти два дня.

В первые выходные апреля началась настоящая весна: с таянием снега, перепадами температур и половодьем. Происходили и трагические события, и курьезы. Вспомним, что случилось за эти два дня.

Весеннее половодье

По данным Рязанского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за сутки в черте Рязани Ока поднялась на 72 сантиметра и составляет 132 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста.

Подтоплено 12 низководных мостов, 92 приусадебных участка в Ряжске, Алешне Сасовского района и Перекале Рыбновского района. Разлив рек произошел и в других районах области.

В одном из рязанских дворов на улице Крупской в луже обнаружили живых рыб. Видео снял ребенок. По словам кандидата биологических наук Антона Барановского, рыбы не могли оказаться в такой воде без вмешательства человека.

На Оке под Рязанью двое мужчин прокатились на льдине. Путешествие «мамонтенка на плоту» попало на видео. По словам автора, запись была сделана в районе поселка Дядьково.

Происшествия

В Рыбновском районе три человека погибли в ДТП. Авария произошла в воскресенье, 4 апреля, примерно в 4:55 на 174-м километре автодороги М5 «Урал». По предварительной информации, водитель Mercedes столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком Volvo с полуприцепом. Машину раздавило, водитель и две пассажирки легковушки от полученных травм скончались на месте ДТП. Позже появилось видео с места смертельной аварии. Также СМИ опубликовали фото.

В селе Пустынь Касимовского района произошел пожар. О возгорании в одноэтажном деревянном доме стало известно в субботу, 3 апреля. На пожаре погибли двое: женщина 1962 и мужчина 1989 года рождения.

По предварительным данным, пожар возник из-за непотушенной сигареты. По данным СУ СКР по Рязанской области, погибли 58-летняя мать и 31-летний сын. Женщину обнаружили за столом, мужчину — около двери. Незадолго до ЧП оба употребляли спиртное.

В Рязани 3 апреля на улице Черновицкой нашли тело мужчины. Труп обнаружили возле мусорных контейнеров. В СК рассказали о погибшем. На вид мужчине 40-50 лет, внешних признаков насильственной смерти на теле нет. Выясняется личность погибшего.

Достижения рязанцев

Представительница Рязанской области вышла в финал конкурса «Учитель будущего. Студенты». Путевку в финал от Рязанской области получила Екатерина Жирихова, студентка 5 курса Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина.

Рязанка Мария Политикова прошла в финал шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Вместе с двумя другими участницами она исполнила песню Валерии «Метелица». На этапе «Песня на вылет» Политикова спела композицию Аллы Пугачевой «Реченька». Девочка участвует в команде наставника Басты.