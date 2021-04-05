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Рязанская область присоединилась к акции «10 000 шагов к жизни»
В муниципальных образованиях Рязанской области проходят мероприятия в поддержку акции. В Рязани акция стартовала в Центральном парке культуры и отдыха, в ней приняли поучаствовали представители трудовых коллективов, молодежь и ветераны спорта.

Рязанская область присоединилась к акции «10 000 шагов к жизни», которая проходит в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» и приурочена к Всемирному дню здоровья. Об этом сообщили в региональном минспорте.

Его традиционно отмечают 4 апреля. В муниципальных образованиях Рязанской области проходят мероприятия в поддержку акции. В Рязани акция стартовала в Центральном парке культуры и отдыха, в ней приняли поучаствовали представители трудовых коллективов, молодежь и ветераны спорта. Организаторы отметили значимость проведения подобных мероприятий для приобщения населения к занятиям физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни.

Участники получили памятку самоконтроля здоровья, памятные сувениры от министерства физической культуры и спорта Рязанской области и управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани, после чего прошли по маршруту «Кремлевский» до Рязанского кремля. Организаторы акции — Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», Общероссийский Конгресс муниципальных образований и Общенациональная Ассоциация территориального общественного самоуправления при поддержке Минспорта России.

Акция «10 000 шагов к жизни» основана на рекомендованном ВОЗ оптимуме дневной двигательной активности для взрослого населения. Главная цель акции — привлечь внимание максимального количества граждан к выбору и ведению здорового образа жизни, повышению двигательной активности. Акция «10 тысяч шагов к жизни» прошла одновременно в нескольких сотнях городов и населенных пунктов во всех субъектах РФ.