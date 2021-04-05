Роскомнадзор продлил срок замедленной работы Twitter

Меры по ограничению скорости работы Twitter приняли 10 марта. С тех пор администрация соцсети удалила около 1,9 тысячи из 3,1 тысячи запрещенных в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального содержания, которые публиковали с 2017 года.

Роскомнадзор продлил срок замедленного трафика Twitter до 15 мая. Об этом сообщил сайт ведомства.

Меры по ограничению скорости работы Twitter приняли 10 марта. С тех пор администрация соцсети удалила около 1,9 тысячи из 3,1 тысячи запрещенных в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального содержания, которые публиковали с 2017 года.

Скорость удаления запрещенного контента также выросла — из 650 новых ссылок Twitter «снес» 580. Однако на одно удаление соцсеть тратит в среднем 81 час, а закон дает на это только 24 часа.

В Роскомнадзоре решили не блокировать Twitter полностью и дали его администраторам дополнительное время на устранение всех нарушений.