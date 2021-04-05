Путин подписал закон о праве претендовать еще на два срока

Документ уточняет положение Основного закона, ограничивающее пребывание на посту президента двумя сроками, — оно не применяется к главе государства, который занимал эту должность на момент вступления поправки в силу.

Владимир Путин подписал закон, который дает ему право претендовать на еще два президентских срока. Документ опубликовали на портале правовой информации в понедельник, 5 апреля. Согласно ему, закон о выборах и референдумах привели в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию.

Так, документ уточняет положение Основного закона, ограничивающее пребывание на посту президента двумя сроками, — оно не применяется к главе государства, который занимал эту должность на момент вступления поправки в силу.

В законе «О выборах президента России» закрепляется положение о том, что на этот пост может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и никогда не имевший иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Исключение составляют кандидаты, которые раньше были гражданами другого государства, если это государство (или часть его) принято в состав России в соответствии с федеральным конституционным законом.

Еще одна поправка вводит возрастной ценз для главы Центризбиркома — теперь этот пост может занимать гражданин России, достигший 30 лет.