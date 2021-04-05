Путин обратится к Федеральному собранию 21 апреля

Владимир Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию в среду, 21 апреля. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Владимир Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию в среду, 21 апреля. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

О месте проведения мероприятия сообщат позже. Также Песков не стал анонсировать темы, которые Путин планирует затронуть в обращении к парламенту.