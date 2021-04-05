После смерти подростка на поезде в Рязани возбудили уголовное дело

Инцидент произошел в воскресенье, 4 апреля, около 18:30 в районе путепровода на Первомайском проспекте. Расследование продолжается.

После того, как 13-летний подросток погиб, забравшись на крышу поезда в Рязани, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 УК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Об этом сообщили в пресс-службе СК на транспорте.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 апреля, около 18:30 в районе путепровода на Первомайском проспекте. Мальчик залез на крышу состава, получил смертельный удар током и упал на площадку между вагонами. Поезд тронулся и доехал до станции Рыбное, где около 20:00 обнаружили тело подростка.

Расследование продолжается.