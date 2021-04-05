Популярные в России продукты оказались одной из причин развития рака

Рафинированные и переработанные продукты становятся причиной диабета, ожирения, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и других. Отмечается, что самая большая группа рафинированных продуктов имеет белый цвет: сахар, мука, рис, также это касается рафинированных масел.

Сахар, выпечку и белый хлеб стоит ограничивать в своем рационе. Эти продукты могут вызвать серьезные болезни, передает РИА Новости .

Рафинированные и переработанные продукты становятся причиной диабета, ожирения, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и других.

Отмечается, что самая большая группа рафинированных продуктов имеет белый цвет: сахар, мука, рис, также это касается рафинированных масел.

По словам специалистов, белая пшеничная мука после процесса очистки лишается всех витаминов и минералов. Витамины В1, В2, В3, фолиевая кислота, кальций, цинк и витамин Е содержатся в оболочке зерен пшеницы, которые удаляются ради получения белоснежного и воздушного теста. Полезные вещества остаются только в муке, которая не прошла процесс рафинации, из нее получается белый хлеб.

Отмечается, что-то же самое касается пасты и риса. Необходимые микроэлементы и витамины можно получать из бурого или дикого риса, а также хлеба из муки грубого помола.

Рафинированные продукты также негативно влияют на фигуру, развивая ожирение, диабет, из-за них могут возникнуть доброкачественные и злокачественные опухоли.