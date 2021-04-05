Полиция опубликовала фото с места смертельного ДТП под Рязанью

ДТП произошло около 4:55 в Рыбновском районе на 174-м километре М5. 33-летний житель Рыбновского района на Mercedes превысил скорость и столкнулся с Volvo, которым управлял 37-летний житель Пензенской области.

Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала снимки с места смертельного ДТП, произошедшего в воскресенье, 4 апреля, в Рыбновском районе.

ДТП произошло около 4:55 в Рыбновском районе на 174-м километре М5. 33-летний житель Рыбновского района на Mercedes превысил скорость и столкнулся с Volvo, которым управлял 37-летний житель Пензенской области.

В результате водитель и две пассажирки Mercedes 33 и 42 лет от полученных травм скончались на месте ДТП.

Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее появились видео и фото с места ДТП.