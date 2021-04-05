Под Рязанью перевернулся «Рено», пострадали двое
Утром в субботу, 3 апреля, на 16-м километре дороги «Рыбное — Константиново» произошло ДТП. По предварительной информации, 32-летний житель села Федякино не справился с управлением на мокром асфальте.
Утром в субботу, 3 апреля, на 16-м километре дороги «Рыбное — Константиново» произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительной информации, 32-летний житель села Федякино на Renault Dokker не справился с управлением на мокром асфальте, машина перевернулась.
Водителя доставили в ОКБ с травмой позвоночника, его 40-летнего пассажира, гражданина Узбекистана, госпитализировали с переломом ребер.