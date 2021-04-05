От COVID-19 умерли еще четверо рязанцев

Общее число заражений достигло 26 572. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 49 случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 26 572. За сутки вылечились 53 пациента, всего 24 646. За сутки умерли 4 человека, всего 383.

В России за сутки выявили 8 646 случаев заражения, всего 4 589 540. За сутки выздоровели 7 052 пациента, всего 4 211 133. Скончались 343 человека, всего 100 717.