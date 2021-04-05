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На Южном отключили холодную воду
Воды не будет на время аварийных работ. Об этом сообщили в мэрии.

Утром в понедельник, 5 апреля, на Южном отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.

На время аварийных работ — до 18:00 — воды не будет по следующим адресам:

  • улица Нахимова дома со 2 по 66 (частный сектор);
  • улица Ушакова дома с 1 по 64 (частный сектор);
  • улица Корнилова дома с 1 по 64 (частный сектор);
  • улица Мусоргского дома с 1 по 64 (частный сектор);
  • улица Гайдара дома с 1 по 64 (частный сектор);
  • улица Кутузова дома с 1 по 63, дом 5 (частный сектор);
  • улица Котовского дома с 1 по 43 (частный сектор);
  • улица Щорса, дом 2а, дом 2б, дом 2в;
  • проезд Котовского, дома с 1 по 43, дом 159 (частный сектор).