На Южном отключили холодную воду
Воды не будет на время аварийных работ. Об этом сообщили в мэрии.
Утром в понедельник, 5 апреля, на Южном отключили холодную воду. Об этом сообщили в
На время аварийных работ — до 18:00 — воды не будет по следующим адресам:
- улица Нахимова дома со 2 по 66 (частный сектор);
- улица Ушакова дома с 1 по 64 (частный сектор);
- улица Корнилова дома с 1 по 64 (частный сектор);
- улица Мусоргского дома с 1 по 64 (частный сектор);
- улица Гайдара дома с 1 по 64 (частный сектор);
- улица Кутузова дома с 1 по 63, дом 5 (частный сектор);
- улица Котовского дома с 1 по 43 (частный сектор);
- улица Щорса, дом 2а, дом 2б, дом 2в;
- проезд Котовского, дома с 1 по 43, дом 159 (частный сектор).