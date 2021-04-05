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Мать избитых под Рязанью детей лишили родительских прав
Мальчиков 2019 и 2020 город рождения забрали из семьи 19 января 2021 года, на одном из них были следы побоев. Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы.

Викторию Арзамасцеву — мать двоих маленьких детей, которых избили в Рыбном, лишили родительских прав. Об этом со ссылкой на местную прокуратуру пишет издательство «Пресса».

Мальчиков 2019 и 2020 город рождения забрали из семьи 19 января 2021 года, на одном из них были следы побоев. Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. В том, кто же на самом деле избил ребенка, разбирались с помощью детектора лжи.

Арзамасцеву арестовали, 15 марта по решению суда ее лишили родительских прав. Также женщина должна ежемесячно выплачивать алименты в размере 1/6 части заработка или другого дохода.

«Кроме того, прокуратура направила в следком материалы проверки по факту халатного отношения к исполнению обязанностей должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.