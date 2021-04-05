Кораблинец решил помочь прохожему и пострадал сам

Злоумышленника удалось задержать. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

27-летний житель Кораблина решил помочь прохожему и пострадал сам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина рассказал полицейским, что встретил на улице незнакомца. Тот объяснил, что его телефон разряжен, и попросил дать ему смартфон позвонить родственникам. Кораблинец согласился, а мужчина во время «звонка» забежал с его гаджетом в сквозной подъезд и скрылся.

Позже оперативники выяснили, что 26-летний житель Кораблина пытался продать в Рязани новый телефон по низкой цене. Опросив свидетелей, полицейские задержали злоумышленника. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК.