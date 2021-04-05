Эксперт рассказал, сколько России нужно времени для отказа от доллара

Вопрос ухода от долларовых расчетов в последние годы неоднократно поднимался, впервые это было озвучено МИД России как официальный курс. Ранее замглавы МИД России заявил, что тенденция сокращения использования доллара стала реакцией на непредсказуемость политики США.

России нужно около 4-5 лет для отказа от долларовых расчетов. Об этом РИА Новости рассказал главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

Он отметил, что вопрос ухода от долларовых расчетов в последние годы неоднократно поднимался, впервые это было озвучено МИД России как официальный курс. Ранее замглавы МИД России заявил, что тенденция сокращения использования доллара стала реакцией на непредсказуемость политики США.

«Фактически Россия объявила о начале выстраивания системы расчетов без использования валюты США. Это потребует значительного времени (4-5 лет), так как по сути нужно поменять много формировавшихся десятилетиями деловых торговых и банковских практик», — говорит Шеин.

Эксперт добавил, что для этого появились все условия: запасы золота, снижение вложений в активы в долларах, уровень государственного и частного долга в долларах, своя платежная система, желание торговых партнеров уходить от доллара. Также поводом для «активации этого процесса» Шеин назвал жесткие заявления президента США Джо Байдена.