Жители центральных улиц Рязани остались без электричества
Утром в воскресенье, 4 апреля, жителям ряда улиц Рязани отключили электроэнергию. Бригада РГРЭС проводит ремонтные работы. Электричество планируется восстановить в течение трех часов.
Утром в воскресенье, 4 апреля, жителям ряда улиц Рязани отключили электроэнергию.
Отключение произошло на улицах Грибоедова, Лесопарковой, Быстрецкой, Касимовском шоссе, Есенина, Подгорной, Скоморошинской, Бакинских Комиссаров, Свободы, Солнечной, Щедрина, Садовой, Кремль.
Бригада РГРЭС проводит ремонтные работы. Электричество планируется восстановить в течение трех часов.