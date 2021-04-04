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В Ряжске более 60 домов подтопило из-за разлива реки
В Ряжске вышедшая из берегов река Хупта подтопила низководный мост и 64 приусадебных участка. По данным на 3 апреля, подтопило участки на улицах Заречной, Набережной, Мичуринской, Мельзаводской, Береговой, Свободы.

В Ряжске вышедшая из берегов река Хупта подтопила низководный мост и 64 приусадебных участка, сообщается на сайте издательства «Пресса». По данным на 3 апреля, подтопило участки на улицах Заречной, Набережной, Мичуринской, Мельзаводской, Береговой, Свободы.

В администрации Ряжского района прошло экстренное заседание комиссии по ЧС.

«В районе проводятся все необходимые мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организован ежедневный контроль за уровнем подъема воды в реках, выставлены спасательные посты, оборудованные необходимым количеством плавсредств. Все службы города готовы к экстренным ситуациям. Оперативный штаб при КЧС круглосуточно собирает информацию об обстановке в связи с весенним половодьем через Единую дежурную диспетчерскую службу Ряжского района и корректирует необходимые действия по ликвидации ЧС», — сказал начальник ГО и ЧС по Ряжскому району Игорь Савин.

Фото ИД «Пресса»