В Рязанской области подтопило еще два моста

В Рязанской области подтопило еще два моста. Закрыто движение по мосту через реку Мостья у села Хмелевого Кораблинского района, в Старожиловском районе в результате подъема воды в реке Проня произошло подтопление низководного моста.

В Рязанской области подтопило еще два моста. Закрыто движение по мосту через реку Мостья у села Хмелевого Кораблинского района, сообщает региональный Минтранс.

Из-за таяния снега произошел подъем воды в реке, в результате чего подтопило низководный мост на автодороге Пустотино — Хмелевое — Кирилловка. В ночь на воскресенье, 4 апреля, движение по мосту закрыли.

Также, по данным регионального ГУ МЧС, в субботу, 3 апреля, в Старожиловском районе в результате подъема воды в реке Проня произошло подтопление низководного моста вблизи населенных пунктов Бутырки и Кипенский.

Уровень воды над полотном моста составляет 110 сантиметров. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Организована лодочная переправа через Проню.

Напомним, по состоянию на 3 апреля, в Рязанской области для движения всех видов транспорта и пешеходов были закрыты 12 низководных и 4 наплавных моста.