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В России резко выросло число желающих сделать прививку от COVID-19
В России резко увеличилось количество людей, желающих вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

В России резко увеличилось количество людей, желающих вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

«Количество граждан, желающих пройти вакцинацию, резко увеличилось», — сказала Голикова в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Голикова отметила, что и сама уже привилась: процесс не был болезненным или страшным.

«Поэтому надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких, особенно в преддверии весенне-летнего сезона», — добавила она.

В России зарегистрированы три вакцины против коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».