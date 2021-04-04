В России резко выросло число желающих сделать прививку от COVID-19
В России резко увеличилось количество людей, желающих вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
В России резко увеличилось количество людей, желающих вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «
«Количество граждан, желающих пройти вакцинацию, резко увеличилось», — сказала Голикова в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.
Голикова отметила, что и сама уже привилась: процесс не был болезненным или страшным.
«Поэтому надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких, особенно в преддверии весенне-летнего сезона», — добавила она.
В России зарегистрированы три вакцины против коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».