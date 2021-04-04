В пределах Рязани уровень воды в Оке поднялся до 132 сантиметров

По данным Рязанского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за сутки в черте Рязани Ока поднялась на 72 сантиметра и составляет 132 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста.

По данным Рязанского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за сутки в черте Рязани Ока поднялась на 72 сантиметра и составляет 132 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 64 сантиметра и составляет 276 сантиметров выше нуля. В районе Касимова — на 21 сантиметр, до 123 сантиметров выше нулевой отметки.

В районе деревни Деулино уровень воды в реке Пра повысился на 7 сантиметров и составляет 124 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста. У города Скопина уровень воды в реке Верда повысился на 14 сантиметров и составляет 253 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста.

Подтоплено 12 низководных мостов, жизнеобеспечение населения не нарушено. Пожарная безопасность организована.

Подтоплено 92 приусадебных участка в Ряжске, Алешне Сасовского района и Перекале Рыбновского района.

В ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках, возможно подтопление приусадебных участков и перелив дороги Рязань-Коростово, Заокское.