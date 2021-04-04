В Подмосковье футболист молодежки скончался во время матча

Футболист молодежной команды клуба ПФЛ «Знамя Труда» умер на поле во время игры. По предварительным данныи, 18-летний Никита Сидоров умер от аневризмы сосудов головного мозга.

Футболист молодежной команды клуба ПФЛ «Знамя Труда» умер на поле во время игры в воскресенье, 4 апреля.

Трагедия произошла на стадионе «Торпедо» в Орехово-Зуеве. Футболисту резко стало плохо. Спортсмен умер практически мгновенно, не успев дождаться помощи медиков, сообщается в аккаунте Орехово-Зуевского городского округа в Instagram.

По данным Telegram-канала Life Shot, 18-летний Никита Сидоров умер от аневризмы сосудов головного мозга. Также, по данным канала, в июле прошлого года в 16-летнего вратаря этой же команды на тренировке попала молния. Парень выжил.