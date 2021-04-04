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В Минтруде рассказали об изменениях в начислении детских пособий
Минтруд сообщил об изменениях в начислении детских пособий с 1 апреля. Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет стали начисляться опекунам.

Минтруд сообщил об изменениях в начислении детских пособий с 1 апреля. Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет стали начисляться опекунам, сообщает URA.RU.

Базовый размер выплаты равняется половине регионального прожиточного минимума.

Как объяснил сенатор Сергей Леонов, ранее опекун с ежемесячным доходом в 20 тысяч рублей не мог претендовать на пособие, так как ребенок не учитывался в составе семьи. Из-за этого среднедушевой доход оказывался выше прожиточного минимума. Теперь же опекаемого ребенка включили в состав семьи при расчете выплат.

Кроме того, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом 50-процентной выплаты на ребенка не дотянет до прожиточного минимума на душу населения, ежемесячное пособие увеличится до 75 процентов от детского прожиточного минимума. Таким образом, семья получит на ребенка около 8,5 тысяч рублей.

Если при этой выплате доход семьи окажется ниже минимума, то ее поднимут до 100 процентов — чуть больше 11,5 тысяч рублей. Корректировать выплату будут с 1 января с учетом ежегодного изменения прожиточного минимума для детей.