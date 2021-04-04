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В мэрии рассказали о нарушениях при строительстве Народного бульвара в Рязани
В мэрии рассказали о нарушениях, выявленных при строительстве Народного бульвара в Рязани. Оплата выполненных работ будет произведена после выполнениях всех требований.

В мэрии рассказали о нарушениях, выявленных при строительстве Народного бульвара в Рязани.

В рамках реализации Нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2020 году заключен двухлетний муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Стройкапиталгрупп» на ремонт Народного бульвара, в том числе предусматривающий работы по устройству тротуаров. В прошлом году выполнили часть работ в соответствии с планом-графиком, сообщили в пресс-службе администрации.

В связи с зимними погодными условиями с декабря 2020 года по настоящее время работы были приостановлены. В отношении ряда выявленных нарушений при ремонте продолжается проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.

Оплата выполненных работ будет произведена после выполнениях всех требований со стороны Управления благоустройства города и МБУ «Дирекция благоустройства города» в рамках условий муниципального контракта.

Возобновление работ ожидается в ближайшее время — при наступлении устойчивой погоды.