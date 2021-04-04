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В луже рязанского двора завелась рыба
В одном из рязанских дворов на улице Крупской в луже обнаружили живых рыб. Видео снял ребенок.

В одном из рязанских дворов на улице Крупской в луже обнаружили живых рыб. Видео опубликовала «КП-Рязань».

Во дворе дома № 21 из-за растаявшего снега образовалась крупная лужа, в которой дети обнаружили живую рыбу. Видео снял ребенок.

«Мама! Мы нашли рыбу в огромной луже. Живая рыба! Тут три живые рыбки!» — комментирует автор.

По словам кандидата биологических наук Антона Барановского, рыбы не могли оказаться в такой воде без вмешательства человека. «Вряд ли это рыба из аквариума, так как для нее пока еще слишком холодно. Бывают, конечно, холодоустойчивые виды, но даже им нужно постепенно привыкать к такой температуре воды. Перед нами же, скорее всего, обычные наши речные рыбки. Возможно, что кто-то, возвращаясь с рыбалки, просто вылил в лужу живца», — считает Барановский.

По его мнению, рыбки могут прожить в такой воде достаточно долго, но только до тех пор, пока лужа не высохнет до конца.